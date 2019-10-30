Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что промоушн работает над организацией боя между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

«Никаких препятствий по организации этого боя нет, поединок находится в разработке. Всем очевидно, что этот бой должен быть следующим, и он обязательно произойдет. Ожидайте в первом квартале 2020 года», – цитирует Уайта bjpenn.

Ранее бои между Хабибом и Тони срывались четыре раза по медицинским причинам каждого из спортсменов.

Нурмагомедов идет без поражений, Фергюсон не проигрывал с мая 2012 года.

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