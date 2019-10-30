Боец UFC Муслим Салихов дал оценку поединку между блогерами Кириллом Терешиным (Руки-базуки) и Олегом Монголом.

«Я к этому никак не отношусь, только могу в ленте у себя это где-то увидеть. Специально на такие бои никогда не заходил, не смотрел их. Это неинтересно, там нет качества, это не спорт, а просто мордобой.

Я люблю спорт, а не уличные драки. Я за честный спорт, за бои, в которых есть правила. И в боях блогеров, наверное, есть какие-то правила, но это все-таки не спортсмены. Ты до конца так и не понимаешь, что им можно делать, а что нет. Они просто выходят и машутся», – приводит слова 35-летнего Салихова «Газета.Ru».

Терешин стал популярен после того, как закачал в руки синтол – неанаболический препарат, применяемый для локального увеличения объема мышц и придания им идеальной формы.

Статистика Салихова в MMA – 15 побед и два поражения. Он выступает в UFC с октября 2017 года.

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