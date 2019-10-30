Однорукий российский боец MMA Александр Карапетян вызвал на поединок ирландца Конора Макгрегора.

«Конор Макнагец против Александра Карапетяна. Братан, я фанател от тебя, но с большим удовольствием познакомил бы тебя с моей левой рукой и ударом с головы. Что-то ты не то бубнишь в последнее время», – написал Карапетян.

Александр лишился части левой руки из-за тяжелой болезни, когда ему было 18 лет.

Макгрегор на прошлой неделе посетил Москву и в ходе пресс-конференции позволил несколько нелицеприятных высказываний о Дагестане и Хабибе Нурмагомедове.

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