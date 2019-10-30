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«Что-то ты не то бубнишь в последнее время». Однорукий российский боец вызвал Макгрегора на поединок

«Что-то ты не то бубнишь в последнее время». Однорукий российский боец вызвал Макгрегора на поединок
Eurosport

15 мин. назад

Конор, конечно, откажется.

Однорукий российский боец MMA Александр Карапетян вызвал на поединок ирландца Конора Макгрегора.

«Конор Макнагец против Александра Карапетяна. Братан, я фанател от тебя, но с большим удовольствием познакомил бы тебя с моей левой рукой и ударом с головы. Что-то ты не то бубнишь в последнее время», – написал Карапетян.

  • Александр лишился части левой руки из-за тяжелой болезни, когда ему было 18 лет.
  • Макгрегор на прошлой неделе посетил Москву и в ходе пресс-конференции позволил несколько нелицеприятных высказываний о Дагестане и Хабибе Нурмагомедове.

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