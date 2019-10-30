Российский боец ММА Владимир Минеев рассказал, как относится к россиянам, поддерживающим Конора Макгрегора.

«Я не дагестанец. Я не в команде Хабиба. Но когда человек приезжает в мою страну и какую-то ее часть оскорбляет, мне, как россиянину, как человеку, который много времени проводит в Дагестане, становится неприятно. Еще раз – я не за Хабиба. Но как мне потом смотреть этим людям в глаза? Тут не должно быть деления на национальности. Мы все – одна страна.

Думаю, тут еще неприятно за то, что столько предателей в стране. Которые сами не могут высказать претензии к кавказцам. Которых когда-то в детстве обидели. И теперь они себя ощущают ближе к ирландцу, чем к своим соотечественникам. Но у нас общая история. И когда появляется какой-то заезжий интервент и так начинает говорить, а ему: «Да-да, мы с вами»... Эти персонажи расписываются в своей несостоятельности», – приводит слова Минеева Sport24.

В конце октября Макгрегор посетил Москву, где дал пресс-конференцию и заявил, что представители Дагестана бегают от него.

Позже во время открытой тренировки в Конора прилетела пластиковая бутылка. Кроме того, группа дагестанцев караулила ирландца у отеля The Ritz-Carlton.

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