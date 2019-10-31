Ежегодно Бразилия поставляет в разные промоушны ММА десятки бойцов со всех окраин страны. Молодые и злые парни готовы на многое, чтобы убраться как можно дальше от криминала и смерти, запах которой впивается в ноздри на каждом шагу. Некоторые с детства мечтают драться в клетке, кто-то вспыхивает в сознательном возрасте, но иногда судьба сама подкидывает шанс, и отказаться невозможно. Жизнь Алекса Оливейры – как раз тот случай, когда все пошло не по сценарию.

Он с детства отличался от других мальчишек, но не жесткостью и безрассудством, а любовью к ближним. Алекс – один из трех детей в семье – всегда очень трепетно относился к животным. По соседству с домом его родителей в Трес-Риос (городишко в 150 километрах от Рио) располагались несколько крупных ферм, поэтому парень восхищался лошадьми и испытал особые эмоции, когда в 5 лет впервые прокатился верхом.

Алекс ОливейраGetty Images

«Я был непростым ребенком, поэтому ездил на всем подряд: на лошадях, козах, телятах, ослах – у меня не было страха», – делился воспоминаниями Алекс. Его семья была слишком бедной, чтобы позволить себе лошадь, поэтому в 12 лет Оливейра отправился работать на ферму, чтобы быть ближе к животным. Кормление, выгул и уход за скотом оплачивались парой долларов в месяц, но ценнее всего для парня была возможность кататься.

В какой-то момент увлечение насколько захватило жизнь Алекса, что он окончательно бросил школу и заразился идеей участвовать в родео: «Мама всегда говорила: «Если ты хочешь что-то, ты должен работать для этого». При этом Симонет не была в восторге от идеи сына, но не могла его остановить. «Я люблю адреналин. Это потрясающе. Люблю эмоции, когда знаешь, что лошадь будет прыгать и лягаться. Когда знаешь, что что-то может случиться и ожидаешь этого момента. Но в случае с быками адреналин выше», – рассказывал Оливейра.

В короткий срок Алекс стал местной звездой: брал трофеи и получал почти по 30 долларов за выигранное родео, что в сравнении с парой баксов за неделю на ферме – настоящее богатство. «Я всегда стремился зарабатывать больше, чтобы помогать матери, но случалось и так, что заходил в бар и тратил деньги на газировку с печеньем, потому что хотел этого больше». Однако скачки не всегда приносили только радость и прибыль: однажды Оливейра упал с быка, и тот сломал ему ребра, а другой боднул в голову до потери сознания. В обоих случаях парень на несколько недель отказался от катания.

Мама Алекса была против опасного увлечения, бегала за ним и всячески уговаривала бросить, но парень не поддавался. Босс на ферме, где трудился Оливейра, владел родео-компанией «Sela de Ouro», и вскоре от ее лица он выступал уже не только в Трес-Риос, но и в ближайших городах. Однако, когда владелец умер, а компания прекратила существование, Алексу пришлось перебраться в город Барретус – популярное среди любителей родео место в Бразилии. И с того момента его жизнь пошла под откос.

Алекс ОливейраGetty Images

У Оливейры не было спонсоров, как и личного быка, необходимого для соревнований. Парень не мог выступать, ради существования год проработал уборщиком, а затем вернулся в родной город и попробовал марихуану, с которой пересел на наркотик еще серьезнее. «Каждые деньги, которые зарабатывал, я тратил на кокаин», – с ужасом вспоминает Алекс.

Спасением от смертельной привычки, к удивлению, оказался незащищенный секс. В 19 Оливейра стал отцом четверых детей от четырех женщин, после чего его внутренний мир перевернулся. Сила воли и желание быть положительным примером для семьи позволили ему побороть демонов. Но не всех. Еще одним пагубным развлечением, от которого Алекс не мог отказаться, были уличные драки. «Во мне было слишком много энергии, – считает Оливейра. – Я приходил на вечеринки и участвовал в драках. Никакой пощады. Люди стали узнавать меня и бояться».

Однажды из-за любви почесать кулаки о лица незнакомцев парень нарвался на большие неприятности. В разгар одной из тусовок, на которой присутствовали жена, братья, сестры и четыре друга будущего бойца, в помещение пришли неизвестные и сообщили, что ждут Алекса и остальных на улице для разборок. «Если ты дотронешься до моей жены или сестер, я убью тебя», – припугнул смельчаков Оливейра, но не помогло.

Когда он выглянул в окно, то увидел около сорока человек, поджидавших на улице. Тогда Алекс призвал всех покинуть здание через черный вход, но у одного из его братьев возникла другая идея: охрабревший от алкоголя он вышел к толпе. Оливейра бросился к родственнику, но было поздно – брошенный камень попал тому в голову и опрокинул на землю. «В тот момент я осознал, что такое чистая ярость и злость, – вспоминает Алекс. – Увидев брата на земле в крови, я решил, что они убили его. Я принялся избивать каждого, делал это в течение 15 минут. Все, кого я бил, оказывались на земле».

Оли представить не мог, что храбрый поступок навсегда изменит его жизнь. Один из наблюдавших за дракой друзей, Александр Бенто, впечатлился навыками Алекса, позвал его в тренажерный зал для ММА, где занимался сам, и предложил участвовать в боях. И хотя парень сначала наотрез отказался от идеи, навязчивое преследование со стороны Александра и мольбы попробовать себя в боях за деньги наконец подействовали.

Алекс ОливейраGetty Images

Алекс вернулся в зал и познакомился с владельцем помещения – Андре Тадеу. «Он начал тренировку, и я понял, что у него есть сердце. Он не заботился о технике, а просто хотел драться. Если вы тронете его, то превратите в зверя», – рассказал Тадеу. Оливейра не мог поверить, что некоторое время назад дрался на улице, а теперь сможет зарабатывать на этом. Подбадривания со стороны Тадеу только приумножали в нем уверенность.

Вскоре семью Алекса потрясла трагедия: брат, который пережил попадание камня в голову, был застрелен на улице. Полицейские связали убийство с местью Оливейре и отказались расследовать дело. После этого Алекс прочно решил покинуть родину, чтобы добиться успеха. Уже тогда он получил прозвище «Ковбой» в честь себя из прошлой жизни: «Мне пришлось измениться, потому что прошлое точно не пошло бы на пользу моим детям. Я занялся тем, что умею, сфокусировался. Когда я стал отцом, понял, что действительно важно в жизни».

Спустя три месяца после начала тренировок Алекс был готов к первому профессиональному поединку, который прошел по правилам муай-тай. Впрочем, Оливейра не знал тонкостей этого единоборства, а из команды его никто не предупредил – поэтому Ковбою пришлось долго извиняться, когда он вне дозволенного несколько раз прыгнул лежачему сопернику ногами на лицо. Судьи приняли его сторону и отдали первую профессиональную победу.

После поединка Оливейра заявил команде, что не хочет изучать тонкости отдельных видов, и что хочет драться без правил. «Я хотел показывать себя с лучшей стороны и зарабатывать деньги в ММА, – объяснил решение Алекс. – Скрутить соперника намного проще, чем сесть на быка, потому что бык – зверь. Если вы ошибетесь, то он может растоптать вас, сломать ребра, руки, что угодно. С человеком – совсем другое. Он в твоей весовой категории. Просто делай то, что делал на практике».

Оливейра приходил в экстаз от мыслей об ММА, а главное, занятие нравилось его маме. В 2011-м Ковбой дебютировал в боях без правил и из первых пяти боев выиграл четыре, все – в первом раунде. Тогда Алекс приблизился к подписанию контракта с UFC, но для этого ему было необходимо провести бой против соотечественника Уэнделла Оливейры. Он уступил, но был уверен, что не просто так: «Они отправили меня туда проиграть. Я был никем, но посмотрите те три раунда. Я выиграл их, а судьи отдали победу сопернику». Алекс расстроился из-за произошедшего, но Андре Терау подбодрил его, заметив, что это лишь начало большого пути.

Ковбой отдавал себя подготовке, как вдруг очередная семейная проблема сбила его с пути. Супруга бойца увлеклась наркотиками и на четыре месяца угодила за решетку. Алекс очень переживал и даже предложил за нее залог, но девушка отказалась. После выхода из тюрьмы она изменила ему и сказала, что устала от отношений – личные проблемы на две недели завели Оливейру в бар, где он не просыхал ни часа. Неизвестно, как долго душевные терзания душили бы парня, если бы ни мама – она успокоила его и призвала вернуться в зал.

Настоящее восхождение Алекса началось в 2015-м. На турнире Face to Face 10 он расправился с Жоилтоном Сантосом и заслужил билет в UFC. Дебют в организации пришелся на бой против Гилберта Бёрнса на UFC Fight Night 62. Противник шел фаворитом с огромным перевесом, но Оливейра сдался только за 62 секунды до конца поединка – до его начала мало кто верил, что он выстоит хотя бы раунд.

После того ивента, хотя и в статусе проигравшего, Оливейра вернулся в родной город суперзвездой. Местные жители фотографировались с ним, а дети рассказывали, что хотят последовать его примеру. Но главное для Алекса было не это, а возможность сделать счастливой свою маму, натерпевшуюся за годы его скитаний и безрассудных поступков. С призовых за бой с Бёрнсом Ковбой отвез родительницу в клинику и оплатил ей фарфоровые зубы, чтобы она вновь могла улыбнуться.

Следующие призовые Алекс потратил на реализацию своих мечт – купил пять домов в Трес-Риос (один – маме), машину и лошадь, которую не мог позволить себе в детстве. «UFC – навсегда, я – нет. Мне исполнится 30 лет, поэтому нужно вкладывать деньги, чтобы они вернулись в будущем», – рассуждает Оливейра, как настоящий предприниматель.

Алекс ОливейраGetty Images

В 2018-м фраза о 30 годах в ММА едва не стала пророческой. В феврале на Алекса произошло покушение: на заправке бандиты окружили его родственников, а один из них направил пистолет в лицо племяннику Ковбоя. Конечно, Оливейра вступился за родных, но в итоге чуть не лишился конечности – один из налетчиков бросил в сторону бойца гранату, осколки которой осыпали его ногу и стопу. Алекс несколько дней провел в госпитале, но выписался невредимым.

Еще один инцидент произошел четырьмя месяцами позднее и сделал отрицательным персонажем самого Ковбоя. В мае он заехал к бывшей супруге, чтобы пообщаться с 5-месячным сыном и покатать того на велосипеде. Женщина ушла в отказ, и тогда Алекс сорвался: он схватил девушку за волосы, несколько раз ударил и забрал ребенка. Укатив вместе с ним на байке, Оливейра оставил младенца посреди трассы и скрылся. Позднее полиция объявила бойца в розыск, но он не стал прятаться и явился с повинной в участок, где дал объяснение случившемуся.

Когда-то Алекс мечтал и сделал все, чтобы стать примером для семьи и детей. И все-таки до идеала ему не хватило совсем чуть-чуть.

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