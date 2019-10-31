Малыхин: «Макгрегор дал нам возможность зарабатывать. Про него гавкает даже моя собака»
Смелые слова русского бойца.
Боец ММА Анатолий Малыхин победил аргентинца Лукаса Алсинью техническим нокаутом в первом раунде.
После боя Малыхин рассказал об отношении к Конору Макгрегору и желании биться с Федором Емельяненко.
«Макгрегор перегибает. Нельзя трогать веру, родных. Но Конор – очень богатый человек. Это тот, кто дал нам возможность зарабатывать другие деньги. До него в главных боях людям платили копейки. Сейчас совсем другие зарплаты.
В начале своего пути я следил за ним, открыв рот: наблюдал за каждым его шагом. Это был реальный взрыв, он разорвал мир ММА, про него гавкала даже моя собака в будке в деревне. Сейчас он перегибает, это все понимают. Он так видит продажу этих боев. На его бой в Москве соберется любой стадион, весь Кавказ приедет поддержать Хабиба. Может быть, это его план.
Емельяненко? Сейчас нарасхват. Тут надо в очередь вставать. Это хороший бой, но там Мага (Исмаилов), Миша (Кокляев), Ваня и так далее. В общем, повторюсь, надо занимать очередь. А так – да, это отличный был бы бой. Если удастся с ним побиться, то тысяч 100 подписчиков прилипнет сразу», – цитирует Малыхина «Р-Спорт».
- Анатолий Малыхин победил семь раз в семи боях.
- В активе Алсиньи теперь семь побед и два поражения.