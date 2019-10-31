Боец ММА Анатолий Малыхин победил аргентинца Лукаса Алсинью техническим нокаутом в первом раунде.

После боя Малыхин рассказал об отношении к Конору Макгрегору и желании биться с Федором Емельяненко.

«Макгрегор перегибает. Нельзя трогать веру, родных. Но Конор – очень богатый человек. Это тот, кто дал нам возможность зарабатывать другие деньги. До него в главных боях людям платили копейки. Сейчас совсем другие зарплаты.

В начале своего пути я следил за ним, открыв рот: наблюдал за каждым его шагом. Это был реальный взрыв, он разорвал мир ММА, про него гавкала даже моя собака в будке в деревне. Сейчас он перегибает, это все понимают. Он так видит продажу этих боев. На его бой в Москве соберется любой стадион, весь Кавказ приедет поддержать Хабиба. Может быть, это его план.

Емельяненко? Сейчас нарасхват. Тут надо в очередь вставать. Это хороший бой, но там Мага (Исмаилов), Миша (Кокляев), Ваня и так далее. В общем, повторюсь, надо занимать очередь. А так – да, это отличный был бы бой. Если удастся с ним побиться, то тысяч 100 подписчиков прилипнет сразу», – цитирует Малыхина «Р-Спорт».

Анатолий Малыхин победил семь раз в семи боях.

В активе Алсиньи теперь семь побед и два поражения.

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