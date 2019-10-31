Член общественной палаты РФ Султан Хамзаев написал заявление в прокуратуру с просьбой привлечь ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора к уголовной ответственности по статье УК РФ 282 за оскорбление дагестанского народа.

«Россия – богатая страна на международные отношения и народы. Дагестан – это Россия в миниатюре. Мы мирно существуем в составе разных конфессий. Высказывания Конора – это расизм. Я обвиняю его в расистском высказывании в адрес дагестанского общества. Сомневаюсь, что в США, например, если бы Конор заявил такое по отношению к индейской группе, с ним бы кто-то сохранил контракт.

Россия – это не банановая страна. Это сверхдержава. И в рамках нашего законодательства мы требуем от правоохранительных органов конкретной реакции. Требуем призвать его к ответственности по статье 282. Мы требуем от него извинений перед всем дагестанским народом. Нам не привыкать давить и душить фашизм. Заявления Макгрегора несут политический характер. Это уже не коммерческий характер. Его заявления несли искусственно подготовленный характер. Мы же понимаем, что Макгрегор не разбирается во внутренней ситуации в России. Его кто-то подготовил. Пусть расскажет, кто.

Если он хочет сюда приезжать, он должен соответствовать стандартам законов Российской Федерации. Макгрегор позволил себе политическое заявление. И после этого он находился в нашей стране. С учетом того, что эти расистские высказывания тиражировались по всему миру. Я обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. Заявление уже направлено в прокуратуру», – приводит слова Хамзаева Sport24.

В конце октября Макгрегор посетил Москву, где дал пресс-конференцию и заявил, что представители Дагестана бегают от него.

Конор не выходил в октагон с октября прошлого года после поражения от Хабиба Нурмагомедова.

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