Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап хочет, чтобы его сын провел бой против Тони Фергюсона в России.

«Тони – единственный боец из топ-10 легкого веса UFC, которого сын еще не превзошел. Всегда стараешься выиграть у самого сильного, чтобы таковым признали уже тебя. Поэтому я хочу, чтобы в следующем поединке Хабиб встретился с Фергюсоном в России — в Москве или Санкт-Петербурге. Чтобы на стадионе собрались 42 тысячи человек. Постараемся сделать все от нас зависящее для организации этого боя», – цитирует Нурмагомедова-старшего RT.

Ранее бои между Хабибом и Тони срывались четыре раза по медицинским причинам каждого из спортсменов.

Нурмагомедов идет без поражений, Фергюсон не проигрывал с мая 2012 года.

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