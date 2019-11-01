Российский стронгмен Михаил Кокляев, который готовится к бою против Александра Емельяненко, заявил, что одолел бы ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.

«Я бы его прибил. Все думают, что я неповоротливый, но когда-то ему же надо будет ко мне подойти, постараться меня как-то ударить. Не собираюсь с ним проводить бой, но если попросят – разговора нет. На мой взгляд, бой Кокляев – Емельяненко интереснее, чем бой Кокляев – Конор.

Думаю, если я побью Конора, то дагестанский народ даже пожалеет его, скажет: «Что же ты, мужик, сделал с малышом!» – цитирует 40-летнего Кокляева «Спорт-Экспресс».

Поединок между Емельяненко и Кокляевым по правилам бокса запланирован на 29 октября, он состоится в Москве на «ВТБ Арене».

Макгрегор на прошлой неделе дал в Москве пресс-конференцию, где не раз высказался в оскорбительных тонах о Дагестане и Хабибе Нурмагомедове.

Член общественной палаты РФ написал на Макгрегора заявление в прокуратуру

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