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«РЕН ТВ» покажет бой Емельяненко и Кокляева
Отлично, это можно будет увидеть.
Поединок бойца MMA Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева можно будет посмотреть на телеканале «РЕН ТВ».
Канал проведет трансляцию на эксклюзивных правах – спорт появится в эфире спустя 7 лет, впервые с 2012 года. В пресс-релизе также сообщается, что «РЕН ТВ» выступит как организатор боя. Главный продюсер поединка и трансляции – гендиректор телеканала Владимир Тюлин.
- Емельяненко и Кокляев подерутся 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене».
- Бой пройдет по правилам бокса.
- В 2012-«РЕН ТВ» показывал бой Владимира Кличко с Жан-Марком Мормеком.
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