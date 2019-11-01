Поединок бойца MMA Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева можно будет посмотреть на телеканале «РЕН ТВ».

Канал проведет трансляцию на эксклюзивных правах – спорт появится в эфире спустя 7 лет, впервые с 2012 года. В пресс-релизе также сообщается, что «РЕН ТВ» выступит как организатор боя. Главный продюсер поединка и трансляции – гендиректор телеканала Владимир Тюлин.

Емельяненко и Кокляев подерутся 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене».

Бой пройдет по правилам бокса.

В 2012-«РЕН ТВ» показывал бой Владимира Кличко с Жан-Марком Мормеком.

Отец Хабиба: «На один удар больше шансов у Кокляева. Если он попадет, Емельяненко мало не покажется»

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