212-килограммовый боец из России Денис «Папа» Вильданов сочно дебютировал в ММА, нокаутировав Арнольда Величко всего за 20 секунд. До этого в шоу Амирана Сардарова на YouTube он уложил соперника по прозвищу Сатанист одной пощечиной. Александр Петров поговорил с бывшим пауэрлифтером, который очень ярко ворвался в единоборства.

Американский футбол, негр в Самаре, игра до реанимации

– Вы четыре года занимались американским футболом. Как так вышло? Довольно экзотический вид спорта для России.

– Изначально я занимался жимом лежа – получил корочки международника. После у меня начались разногласия с главой федерации ВПЦ [Организация пауэрлифтинга России – Eurosport.ru] Юрием Устиновым, и Дмитрий Кононец, на тот момент очень известный стронгмен, пригласил меня в свою организацию «УралСтронг» заниматься силовым экстримом. Тогда как раз в стране был подъем, всем было интересно. Где-то три года я пробыл там, мы ездили по России, делали шоу.

А потом меня заметил один из спортивных деятелей Челябинска Константин Барышев. Он позвонил мне: «Ты интересный парень, сильный, выносливый. Я бы хотел пригласить тебя к нам в команду». Пришел, посмотрел – мне понравилось. Тем более, на тот момент силачи уже были мало кому интересны.

Денис ВильдановOther Agency

После первого матча против Ижевска я уже в это дело влюбился. Это маленькая семья. Мы до сих пор все дружим, общаемся. Я отыграл сначала за «Челябинских скаутов», потом пригласили в новую команду «Танки». Меня даже позвали в сборную России, но я не смог там играть.

– Почему?

– Если не ошибаюсь в фамилии, Скапишев [тренер сборной – Eurosport.ru] позвонил мне и сказал, что хочет видеть в команде. Все же видели, как я играю. На тот момент, несмотря на вес, у меня была колоссальная скорость – как у среднего защитника НФЛ. Плюс обычно каждый игрок играет с одним оппонентом, но на меня всегда приходилось выпускать двоих.

Я ответил, что готов хоть кого за сборную загрызть. Надо было прилететь в Зеленоград. Я говорю, окей, скидывайте билеты. А они мне – нет, дорогой, сам прилетай. Я подумал: ладно, допустим. Прилетел, всех убил. Дальше надо было лететь в Европу, по-моему с Польшей игра была. Тут у нас разговор и закончился, нужно было все делать за свой счет: покупаешь визу, билеты, оплачиваешь отель, питание.

Из нашей команды пригласили в сборную еще одного человека. У него уровень игры был намного ниже, но он был директором завода. Он в сборную попал и играл в ней. Мне же финансовая составляющая играть не позволила.

– Какие-то яркие истории из того периода запомнились?

– Мы играли с Самарой, и против нас вышел негр. Здоровый, они его откуда-то купили, легионер. У него еще ноги такие мясистые, как у бегунов на стометровке. Он весил где-то сотку и постоянно нашего игрока смещал. Я говорю партнеру: «Пусти на эту позицию, негр охренел, надо его проучить».

И вот мы стоим перед розыгрышем, он мне показывает жест пальцем по горлу – типа, мне конец. Разбегается и бух – как в стенку или в столб въехал в меня. Смотрю, у него на черном лице эти белые глазки, как у лемура открываются, не понимает, что происходит. Второй розыгрыш – бух, третий – тоже бух. В итоге, его на другую позицию перекинули.

Денис ВильдановOther Agency

Очень много было травмоопасных моментов. Когда с Екатеринбургом играли, помню. Просто игровой момент: мужику наступили на стопу, а второй игрок не увидел и прокрутил того на 360 градусов. Стопа осталась на месте, вылезла кость, кровь – в общем, мясо было.

Людей в реанимацию я тоже отправлял. Опытный игрок никогда не будет играть в шлем – это опасно. А вот молодые, горячие… Один все влетал мне в шлем, думаю: «Заколебал уже, сейчас тоже так сыграю». Шлепнул и все, в реанимацию его увезли. Неделю пролежал, оклемался. Но жесткий сотряс получил.

Скорая всегда дежурит на матчах. Чтобы она никого не увезла с игры – ни разу такого не было.

– Как закончилась история с амфутом?

– Я получил на тренировке травму позвоночника, вернее межпозвоночную грыжу. Резкий набор веса. Врачи поставили крест, сказали, что чуть ли не смогу ходить.

Хотел подготовиться к сезону, были интенсивные тренировки. И видимо сказались старые травмы еще из силового спорта – мы тогда, к примеру, взваливали на плечи 450 кг и бегали. После тренировки пришел домой, вроде ничего такого. А утром просыпаюсь и все – вылезла грыжа, передавила нервные окончания. Первую неделю вообще не ходил, вторую – еле-еле на уколах.

Доктор сказал, что путь в любой спорт закрыт. Разве что, в армрестлинг. Это очень сильно выкосило меня морально. Я сидел дома, ел, ничего не делал. Довел себя до состояния 220 кг.

На тот момент еще были проблемы с работой, поэтому согласился на бой с Андреем Ефимовым. А потом его увидел Амиран и сказал: «Ты же дерешься, давай и у нас». Я не собирался, вообще готовился к чемпионату мира по жиму лежа. Но раз уж тут дело пошло... Пришлось забросить железо – невозможно его совмещать с единоборствами.

Рекорд в 33 тонны, прозвище Папа, самый большой бицепс

– Когда для вас начался пауэрлифтинг? Почему он?

– Я всегда был большой. На школьных фотографиях некоторые родители принимали за физрука. У меня был друг, тоже такой мясистенький, он ходил в секцию. Он мне предложил: начни, мол, тоже ходить в зал. А у меня на тот момент были какие-то проблемы со здоровьем, мне доктор запретил: «Будешь качаться – вообще помрешь».

Я мысленно послал его и пошел все же в зал. Ну и нормализовал вес, который всегда был проблемой – сало ушло, нарастились мышцы. Это где-то лет в 15-16.

– Через сколько лет попали в профи?

– Международника я выполнил то ли в 20, то ли в 21 год. Это был мультитурнир «Золотой тигр», я выступал со всем звездным составом: Владимир Максимов, Андрей Палей. Я тогда хотел установить мировой рекорд по жиму лежа среди юниоров (на тот момент 337,5 кг), но так получилось, что мне не дали это сделать. Если б я это сделал, то подвинул бы некоторых людей, которых двигать было нельзя.

Денис ВильдановEurosport

Засчитали только 300 кг. Потом пожал и 320 кг, и на 340 кг. Но их не засчитывали. Очень много нюансов, к которым можно придраться. Локти неодновременно пришли или стопой подвинул – у судей очень большой рычаг давления.

Я очень сильно обиделся, и как раз Дима [Кононец] меня пригласил. Я ушел в силовой экстрим.

– Прозвище Папа пошло как раз с тех времен?

– Первый раз, когда Кононец позвал меня выступить, там все выступали под прозвищами. Был там Михалыч, Бизон, Домкрат и так далее. И тут Дмитрий спрашивает, какое у меня прозвище. А я такой: «Не знаю». У меня первая мысль пришла, что дочка папой называет, он, тоже недолго думая, заорал в микрофон: «Это Папа!» Так и прикрепилось.

В американском футболе некоторые моего имени не знают, а вот прозвище – все.

– У вас была история, когда вы уволились с работы из-за турнира.

– Я тогда строил светофоры, протягивал кабели – я же по профессии электрик. Нам нужно было ехать в Сургут на командный чемпионат. Я был капитаном челябинского «УралСтронг».

На работе же были натянутые отношения. Я тогда был революционером, не терпел несправедливости, а работодатель постоянно прижимал, обманывал. Я взял да и создал профсоюз на работе – им это крайне не понравилось.

И вот мне нужно ехать на соревнования, я написал заявление, чтобы мне дали неделю без сохранения оклада. На что мне ответили: «А вот хрен тебе». Причем я не был тем единственным сотрудником, которого нельзя отпустить. Там таких, как я, человек 20 было – моего отсутствия вообще никто не заметил бы. Но они пошли на принцип. Был тяжелый выбор – у меня жена с ребенком, я кормилец семьи. Но я уволился.

Наши местные «Вести» подхватили эту историю, приехали с камерами. Но они закрыли ворота, забаррикадировались. Потом юрист организации так прокомментировал: «Это на усмотрение руководства. Хотим – отпускаем, хотим – нет».

– Самый большой вес, который вы поднимали или тащили?

– 33 тонны.

– Ого, что это было?

– На площади Революции в Челябинске. Я тянул, если не ошибаюсь, эвакуатор для дальнобойщиков. Четыре пары колес. Меня привязали к машине, дальше в руки дают канат и тянешь его. Я протащил 15 метров.

– Вы совсем недавно получили звание «Самый большой бицепс России». Специально шли к этому?

– Если честно, совершенно не знал об этом. Причем, мне намерили 66 см, но я два месяца не качался. Когда я в форме – у меня вообще он 70 см.

Ребята попросили просто ради прикола замерить бицепс – я выложил в инстаграм. Там, по-моему 67 см было. И тут мне пишет в директ какой-то дядька: «А давайте вы установите новый рекорд России по бицепсу». Я такой: да-да, хорошо, но серьезно не среагировал – мне много кто в директ пишет.

Потом, думаю, дай зайду, узнаю, что за человек. Им оказался Станислав Кононенко, президент Книги рекордов России. Я уже повнимательнее отнесся к сообщению. Оказалось, что самый большой бицепс в России на тот момент был 62 см. А я вообще этой тематикой раньше не интересовался.

В Книге рекордов Гиннесса самый большой бицепс принадлежит Грегу Валентино – 71 см. И там синтол, как у Терешина.

– Так вы вполне можете и на мировой рекорд замахнуться.

– Можно, но есть ли в этом смысл? Нужно опять толстеть, жрать, качаться. Немного разные пути: или бицепс растить, или в боях развиваться. Если бы Книга рекордов платила бы за это – может быть. А так, гробить свое здоровье – спорный момент.

В общем, как раз был день рождения у Книги рекордов, они меня пригласили. Было приятное очень мероприятие, много знаменитых людей, много рекордсменов. И там на сцене мне сделали замер – ну вот сколько и было. То есть я не с тренажерки пошел, а просто сидел в зале. Намеряли – 66 см.

Приход в ММА, Конор или Хабиб, гонорары

– Чувствуете рост популярности после первой победы в ММА?

– Я еще первый раз как у Амирана выступил на пощечинах, так и пошла жара. Стали все узнавать.

– Как вы вообще попали туда?

– Я увидел, как Вася Пельмень выступил на турнире у Кирилла Сарычева, потом у Амирана, где он вырубил Терешина, а видео собрало 15 миллионов просмотров. И друзья мне сказали: «Что ты теряешься – напиши, подай заявку. Скинул профайл, со мной связались – так я попал на «Каменные лица» [турнир по пощечинам на You-Tube-канале Сардарова – Eurosport.ru].

– Как вы тренировались? У вас же наверняка опыта таких выступлений не было.

– Да, совсем не участвовал. Просто поставил себе что-то типа тренажера в спортивном зале и старался отрабатывать удары. Буквально две-три тренировки провел: почувствовал, куда вес переносить. Там же есть определенные правила, что нельзя бить определенной частью ладони, иначе удар получается, как кулаком.

– После у вас был еще бой с Ушу-Мастером…

– После того, как я выступил у Амирана, видео набрало 12 млн просмотров – это где я Сатаниста вырубил одной пощечиной. Мною заинтересовался канал TrueGym и предложил на волне хайпа сделать бой. Андрей Ефимов [Ушу-Мастер – Eurosport.ru] хотел сделать интересный поединок маленького против огромного [вес Ефимова 77 кг – Eurosport.ru]. До этого один огромный слился, так получился поединок со мной.

– А за профессиональными ММА следите?

– Конечно.

– Тогда главный вопрос современности: Конор или Хабиб?

– Это глубокий вопрос – разная философия у Востока и Запада. У нас такого понятия как трешток нет – здесь принято за базар отвечать. А на Западе – это абсолютно нормально. Оскорбить, вывести на эмоции, завести людей, подогреть интерес. Они продают. Там, если ты чего-то добился, к тебе и спортивное питание пойдет, и реклама какая-нибудь.

У нас этого нет, поэтому бойцы все такие скромные. Но сейчас стали это перенимать, чтобы людям было интересно.

– Но все же кто вам ближе?

– Хабиб, конечно. Он же наш. Хоть и дагестанец, но из России. Так сказать, русский человек дагестанского происхождения.

Конор – эпатажный мужик, спору нет. Хайповый до жути. Если бы не Макгрегор, если бы он не орал, не хамил, не унижал дагестанцев, не наезжал на Хабиба – это бы все прошло намного спокойнее, скучнее. Конор делает ажиотаж, Хабиб делает бой.

– Но ведь бои на YouTube – тоже в большей степени шоу. И такие бои часто смотрят больше, чем поединки профи. В чем феномен?

– Люди насытились. Простой пример. Мой друг выставляет на канале бой Расула Мирзаева против не помню кого, где Расула уронили – 250 тысяч просмотров. Я, 220 кг против 77 кг – 4 миллиона просмотров. Притом что я вообще не боец. Мне кажется, человек может себя так назвать, хотя бы имея КМС.

Человек не хочет разбираться в чем-то, он хочет эмоций. YouTube как раз продает эмоции. Конор оскорбил дагестанцев – пошли эмоции. Плохие, хорошие – плевать. Два мужика подрались – один другого победил. Молодец, красавчик. Но эмоции какие здесь? Никаких.

А здоровый дядька пощечиной вырубил человека – ничего себе, прикольно, дай другу скину. Пошли эмоции какие-то. Людям нужно хлеба и зрелищ. Первый канал давным-давно выпускал шоу, где звезды дрались. Такой ажиотаж был – все смотрели. Должен быть эффект вовлечения – тогда будут просмотры.

– Какая мотивация была у вас пойти именно в бои?

– Деньги предложили, все очень просто. У меня была фирма, она закрылась, нужно было что-то делать. Мне предложили сумму за бой – этих денег хватало, чтобы месяца полтора прожить. И вот оно идет и идет. Пока у меня есть возможность тренироваться, зарабатывать деньги, тем самым поправляя здоровье – почему нет.

– Если не секрет, сколько вы получали?

– В пощечинах за победу призовой фонд 100 тысяч рублей, если ничья – 50 тысяч [у Дениса была победа и ничья – Eurosport.ru]. За бой с Ефимовым – тоже 100 тысяч. Что касается расценок Амирана, то тут я подписал контракт – не могу сказать.

– Но это больше, чем было?

– Да.

– Контракт на определенное количество боев? Или пока соперник не определен?

– Определен, шестого числа будем снимать, опять же не могу говорить. Но уже известны соперники на два следующих боя.

Гордость дочери, расстройство мамы, бой с Дациком

– Ваша дочь смотрит бои? Как она реагирует?

– Да, смотрит, ей уже 10 лет. Она очень гордится. Помню, после пощечин, когда видео вышло, мы идем, и дети лет 9-10 кричат: «Это он!» А я просто дочку со школы забирал. Они окликнули, попросили пожать руку, сфотографироваться.

Ну и в школе, конечно, все знают, кто у Дины папа.

А сыну четыре года. Он только понимает, что папа сделал «тух-тух».

– А жена как реагирует?

– Жена с мамой, скажу честно, не очень. Особенно мама. Она мне говорит: «Господи, сынок, может ты лучше работу найдешь? Тебе как сейчас по голове дадут – дурачком станешь. Зачем тебе это надо?» Переживает, конечно. Я бы тоже хотел, чтобы мой ребенок стал директором банка, а не получал деньги за то, морду подставляет.

– Есть кто-то, с кем бы вы прямо хотели подраться?

– Да, когда вернусь к своей нормальной форме, я хочу подраться с Дациком.

– А он уже об этом желании знает? Были уже переговоры?

– Слава – воин. Как он сам говорит – из рода серых псов. А воину не пристало отклонять вызовы. Куда он денется.

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