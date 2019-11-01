Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор признал вину за нападение на пожилого мужчину в баре.

По данным Irish Mirror, заседание суда прошло 1 ноября в Дублине. «Я поступил неправильно, поэтому хотел бы еще раз принести извинения. Уверяю, ничего подобного больше не повторится», – заявил Конор.

Сам пострадавший мужчина в суд не явился, но заочно принял извинения Макгрегора. Кроме того, спортсмен был оштрафован на одну тысячу евро.

В последний раз Конор выходил в октагон в октябре прошлого года – тогда ирландец уступил представителю России Хабибу Нурмагомедову.

В конце октября Макгрегор дал пресс-конференцию в Москве, где анонсировал возвращение в UFC. Ожидается, что новый бой ирландца пройдет 18 января в Лас-Вегасе.

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