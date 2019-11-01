Макгрегор признал вину за нападение на пожилого мужчину. Бойца оштрафовали на 1000 евро
От такого ирландец точно не обеднеет.
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор признал вину за нападение на пожилого мужчину в баре.
По данным Irish Mirror, заседание суда прошло 1 ноября в Дублине. «Я поступил неправильно, поэтому хотел бы еще раз принести извинения. Уверяю, ничего подобного больше не повторится», – заявил Конор.
Сам пострадавший мужчина в суд не явился, но заочно принял извинения Макгрегора. Кроме того, спортсмен был оштрафован на одну тысячу евро.
- В последний раз Конор выходил в октагон в октябре прошлого года – тогда ирландец уступил представителю России Хабибу Нурмагомедову.
- В конце октября Макгрегор дал пресс-конференцию в Москве, где анонсировал возвращение в UFC. Ожидается, что новый бой ирландца пройдет 18 января в Лас-Вегасе.
Кокляев: «Я бы прибил Конора. Дагестанский народ даже пожалеет его»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте