«Пропагандировать [гомосексуализм] в Ленинграде не дадим». Дацик сорвал встречу партии «Яблоко»
Одиозный боец снова рвет новостные чарты.
Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик ворвался на встречу сторонников политической партии «Яблоко», которая проходила в Санкт-Петербурге.
Перед встречей с представителями «Яблока» Дацик записал видео, в котором объяснил причины своего недовольства партией. «Сегодня в Ленинград приехал один из самых одиозных лидеров партии ********** [геев] «Яблоко», известный любитель мальчиков Лев Мартынович Шлосберг. Он будет рассказывать, как за американское бабло подкупать и обманывать простых граждан на выборах.
Вячеслав ДацикOther Agency
Успеха Шлосберг добился благодаря американским миллионам, которые получал на свою контору «Возрождение». Оккупационный суд ее закрыл, пришло время закрывать самого Шлосберга», – заявил спортсмен. Видео можно посмотреть на его страничке во «ВКонтакте».
Затем Дацик выложил ролик с места событий. «Что у вас здесь за собрание педофилов и ********** [геев]? Суд уже вашу контору «Возрождение» закрыл. И ты в ГУЛАГ поедешь за пропаганду ********** [гомосексуализма]. Кто хулиганы? Здесь хулиганов нет. Есть народ. И пропагандировать ********** [гомосексуализм] в Ленинграде мы не дадим. Ты понял, Лев Маркович Шлосберг? Полицию мы сюда сейчас вызовем, и вы все поедете в ГУЛАГ, любители гей-ценностей», – сказал Вячеслав.
Второе видео тоже можно увидеть во «ВКонтакте».
- После речи Дацика перед сторонниками «Яблока» его товарищ высыпал на пол гнилые яблоки.
- 15 апреля 2019 года Дацик провел первый за 13 лет поединок, уступив MMA-блогеру Артему Тарасову. Сам Вячеслав отказался признавать решение судей легитимным.
Дацик привез бизнесмену фигурки лягушек, и в него выстрелили 4 раза