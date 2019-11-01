Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик ворвался на встречу сторонников политической партии «Яблоко», которая проходила в Санкт-Петербурге.

Перед встречей с представителями «Яблока» Дацик записал видео, в котором объяснил причины своего недовольства партией. «Сегодня в Ленинград приехал один из самых одиозных лидеров партии ********** [геев] «Яблоко», известный любитель мальчиков Лев Мартынович Шлосберг. Он будет рассказывать, как за американское бабло подкупать и обманывать простых граждан на выборах.

Вячеслав ДацикOther Agency

Успеха Шлосберг добился благодаря американским миллионам, которые получал на свою контору «Возрождение». Оккупационный суд ее закрыл, пришло время закрывать самого Шлосберга», – заявил спортсмен. Видео можно посмотреть на его страничке во «ВКонтакте».

Затем Дацик выложил ролик с места событий. «Что у вас здесь за собрание педофилов и ********** [геев]? Суд уже вашу контору «Возрождение» закрыл. И ты в ГУЛАГ поедешь за пропаганду ********** [гомосексуализма]. Кто хулиганы? Здесь хулиганов нет. Есть народ. И пропагандировать ********** [гомосексуализм] в Ленинграде мы не дадим. Ты понял, Лев Маркович Шлосберг? Полицию мы сюда сейчас вызовем, и вы все поедете в ГУЛАГ, любители гей-ценностей», – сказал Вячеслав.

Второе видео тоже можно увидеть во «ВКонтакте».

После речи Дацика перед сторонниками «Яблока» его товарищ высыпал на пол гнилые яблоки.

15 апреля 2019 года Дацик провел первый за 13 лет поединок, уступив MMA-блогеру Артему Тарасову. Сам Вячеслав отказался признавать решение судей легитимным.

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