UFC представила специальный пояс «самому жесткому ублюдку» (BMF, Baddest Motherfucker), который будет вручен победителю боя между Нэйтом Диасом и Хорхе Масвидалем.

Внешний вид пояса (а он действительно выглядит офигенно!) оценил ирландский боец Конор Макгрегор. «Скажите им, чтобы натерли его до блеска. И сделайте мне пояс самому крутому ублюдку», – написал Конор в твиттере.

Бой Диас – Масвидаль пройдет 2 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке в рамках ивента UFC 244.

Главный приз победителю вручит популярный рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала.

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