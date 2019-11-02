Getty Images
UFC представила божественный пояс «самому жесткому ублюдку» для победителя боя Диас – Масвидаль
Конор Макгрегор уже оценил.
UFC представила специальный пояс «самому жесткому ублюдку» (BMF, Baddest Motherfucker), который будет вручен победителю боя между Нэйтом Диасом и Хорхе Масвидалем.
Внешний вид пояса (а он действительно выглядит офигенно!) оценил ирландский боец Конор Макгрегор. «Скажите им, чтобы натерли его до блеска. И сделайте мне пояс самому крутому ублюдку», – написал Конор в твиттере.
- Бой Диас – Масвидаль пройдет 2 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке в рамках ивента UFC 244.
- Главный приз победителю вручит популярный рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала.
Макгрегор признал вину за нападение на пожилого мужчину. Бойца оштрафовали на 1000 евро
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте