Видеоблогер Нариман объяснил, почему бросил бутылкой в ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, когда тот находился в Москве.

«Один раз я услышал про Кавказ, потом второй. Потом, когда ему задали вопрос про приглашение Абдулманапа, и он ответил, что в Дагестане даже ***** [испражняться] не сядет, у меня внутри все просто горело. Я просто хотел после этого что-то сделать. Я пытался взять микрофон, но мне его не дали. Думаю, они поняли, что я горю. После этой пресс-конференции прямо там должна была начаться тренировка. Я подумал: «Вот там я с ним и поговорю. Останется мало людей – блогеры, и я смогу с ним поговорить фейс-ту-фейс», – рассказал Нариман на YouTube-канале «Команда А».

Тренировку перенесли на следующий день, и Нариман сперва не хотел идти.

«Я не хотел идти на второй день. Не хотел, честно вам говорю. Внутри все кипело. Я к нему, как к человеку, сразу стал негативно относиться. Если ты пытаешься задеть команду Хабиба, ненавидишь их, то говори о них. Что тебе сделал мой народ? Ничего. Что тебе сделал я? Ничего. И я переборол себя и принял решение, что пойду и задам эти вопросы. Я с этими мыслями лег спать. Точнее попытался спать, я вообще не спал, я был в дреме. Я не знал, что могло произойти. Но я знал, что все охранники, которые были вокруг него, вооружены. Они боялись дагестанцев. Но наличие оружие меня бы не остановило. Я решился прийти и задать вопрос.

Я не собирался в него ничего кидать. Но думал, что если он как-то оскорбит меня, то дам ему пощечину. Чтобы люди видели, что у меня в руках ничего нет. Я начал смотреть на него. Он поймал мой взгляд и стал четко смотреть на меня. Я начал поднимать руку, и он стал смотреть на меня еще пристальнее. Он четко понимал, что у меня к нему что-то есть, и что это негатив. Ему самому было интересно, он хотел этот вопрос, он понимал, о чем я буду спрашивать.

Я хотел ему показать, что дагестанцы не трусы. Что, несмотря на то, что вокруг него стоят 30 охранников, что они вооружены, я способен прямо в лицо задавать неудобные для него вопросы. Я не собирался ничего в него кидать. Мне это не нужно было. Когда человек так высказывается про твой народ, тяжело сохранить спокойствие. А когда я с ним говорю и понимаю, что он это делает специально, что уже он меня провоцирует, я не смог не отреагировать. И после этого ты думаешь, что мы трусы? Да если бы надо было, *** [блин], я бы через охрану на тебя полез бы! Я кинул бутылку прямо между плеч. Конор сразу наклонился и встал. Если бы этих ребят не было, я бы зарядил бутылкой четко в него. Четко в него!

Мне было глубоко обидно, что люди, которые смотрят на меня, думали, что мне все равно. Мне не все равно. Мне было больно. Каждый раз убеждаюсь, что что бы ты ни делал, люди сомневаются в тебе. Больше всего обидно стало, когда родственники подумали, что якобы мне все равно. Хотел спросить у него лицом к лицу, на тренировке. Не знаю, почему ее тогда отменили. Я бы с удовольствием его послушал. И если бы он ответил точно так же, то я хорошо бы ему ****** [ударил] от души. От всех дагестанцев и в первую очередь от самого себя.

24 октября в Мокве состоялась пресс-конференция 31-летнего Макгрегора, в ходе которой он нелицеприятного отзывался о Хабибе Нурмагомедове и Дагестане.

Тренировка, на которую пустили блогеров, состоялась на следующий день. Нариман задал несколько вопросов на пресс-подходе, а потом кинул бутылкой, которая пролетела мимо.

В Конора на открытой тренировке в Москве бросили бутылку с желтой жидкостью

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