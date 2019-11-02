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212-килограммовый боец MMA: «Хочу подраться с Дациком. Он из рода серых псов»
Будет занятное шоу.
212-килограммовый боец смешанных единоборств Денис Вильданов заявил, что хотел бы подраться с Вячеславом Дациком.
– Есть кто-то, с кем бы вы прямо хотели подраться?
– Да, когда вернусь к своей нормальной форме, я хочу подраться с Дациком.
– А он уже об этом желании знает? Были уже переговоры?
– Слава – воин. Как он сам говорит – из рода серых псов. А воину не пристало отклонять вызовы. Куда он денется, – сказал Вильданов в интервью Eurosport.ru.
- В дебютном бою по правилам MMA Вильданов нокаутировал соперника за 20 секунд.
- Дацик в последнем поединке проиграл блогеру Артему Тарасову.
Полный текст интервью с Денисом Вильдановым:
Тот самый боец ММА с весом 212 кг и рекордной бицухой. Рассказал, как бросил амфут ради драк и денег