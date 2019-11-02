212-килограммовый боец смешанных единоборств Денис Вильданов, в первом бою нокаутировавший соперника за 20 секунд, объяснил разницу между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

– Это глубокий вопрос – разная философия у Востока и Запада. У нас такого понятия как трешток нет – здесь принято за базар отвечать. А на Западе – это абсолютно нормально. Оскорбить, вывести на эмоции, завести людей, подогреть интерес. Они продают. Там, если ты чего-то добился, к тебе и спортивное питание пойдет, и реклама какая-нибудь. У нас этого нет, поэтому бойцы все такие скромные. Но сейчас стали это перенимать, чтобы людям было интересно.

– Но все же кто вам ближе?

– Хабиб, конечно. Он же наш. Хоть и дагестанец, но из России. Так сказать, русский человек дагестанского происхождения. Конор – эпатажный мужик, спору нет. Хайповый до жути. Если бы не Макгрегор, если бы он не орал, не хамил, не унижал дагестанцев, не наезжал на Хабиба – это бы все прошло намного спокойнее, скучнее. Конор делает ажиотаж, Хабиб делает бой, – сказал Вильданов в интервью Eurosport.ru.

В дебютном бою Вильданов взял вверх над Арнольдом Величко.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор боролись в октябре 2018 года, Хабиб победил удушающим приемом.

Полный текст интервью с Денисом Вильдановым:

Тот самый боец ММА с весом 212 кг и рекордной бицухой. Рассказал, как бросил амфут ради драк и денег

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