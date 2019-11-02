Боец UFC снялся с турнира и не подерется с Оверимом. У него пропала падчерица

Боец смешанного стиля Уолт Харрис снялся с турнира UFC on ESPN 7. Американец должен был драться в главном карде ивента в Вашингтоне с голландцем Алистаром Оверимом.

Отказ Харриса связан с пропажей его 19-летней падчерицы. Студентка колледжа в Алабаме Аня Хэйли Бланшард не вернулась в общежитие 24 октября. Как рассказала ее соседка по комнате сотрудникам правоохранительных органов, в последнем сообщении в соцсети девушка писала, что находится с каким-то мужчиной.

Полицейские обнаружили автомобиль Бланшард в 88 километрах от учебного заведения. В ходе обыска следователи нашли следы насильственных действий. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что передаст 25 тысяч долларов на поиски падчерицы Харриса. Чемпион промоушена в полутяжелом весе Джон Джонс добавил еще 25 тысяч. Всего на на спасательную операцию поиски собрали около 100 тысяч долларов.

Отказ Уолта пока не подтвержден официально – MMA Junkle сообщил об этом со ссылкой на многочисленные источники из окружения бойца.

Сам турнир UFC on ESPN 7 пройдет 7 декабря. На нем должна выступить русская спортсменка Яна Куницкая. в Вашингтоне запланирован ее поединок с американкой Эспен Лэдд.

В июле 2019-го Харрис провел последний поединок и за 12 секунд уложил нокаутом Алексея Олейника из России.

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