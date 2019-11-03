На «Мэдисон сквер гарден» в Нью-Йорке завершился турнир UFC 244, где главным боем был поединок между Нэйтом Диасом и Хорхе Масвидалем.

Победителем стал 34-летний Масвидаль – он обеспечил выигрыш благодаря техническому нокауту. Он изначально выглядел увереннее, а Диас пропустил опасный удар и получил рассечение над правым глазом. Бой остановили медики.

Масвидалю достался необычный пояс с надписью «самому жесткому ублюдку».

Бой боксеров Сергея Ковалева и Сауля Альвареса не начинался, пока не закончат Диас и Масвидаль.

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