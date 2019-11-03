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Розенструйк нокаутировал Орловского за 29 секунд

Розенструйк нокаутировал Орловского за 29 секунд
Eurosport

13 мин. назад

Не все продержатся против бразильца и полминуты.

В андеркарде боя Хорхе Масвидаля и Нэйта Диаса на UFC 244 бились белорус Андрей Орловский и бразилец Жаирзиньо Розенструйк.

Поединок завершился на 29-й секунде – бразилец оперативно отправил 40-летнего Орловского в нокаут.

  • Розенструйк – автор третьего по скорости нокаута в UFC (9 секунд). Рекорд (7 секунд) принадлежит Хорхе Масвидалю.
  • В главном бою ивента Масвидаль техническим нокаутом победил Нэйта Диаса.

Масвидаль победил Диаса техническим нокаутом. Глаз Нэйта был весь в крови

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