Розенструйк нокаутировал Орловского за 29 секунд
Не все продержатся против бразильца и полминуты.
В андеркарде боя Хорхе Масвидаля и Нэйта Диаса на UFC 244 бились белорус Андрей Орловский и бразилец Жаирзиньо Розенструйк.
Поединок завершился на 29-й секунде – бразилец оперативно отправил 40-летнего Орловского в нокаут.
- Розенструйк – автор третьего по скорости нокаута в UFC (9 секунд). Рекорд (7 секунд) принадлежит Хорхе Масвидалю.
- В главном бою ивента Масвидаль техническим нокаутом победил Нэйта Диаса.
Масвидаль победил Диаса техническим нокаутом. Глаз Нэйта был весь в крови
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