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Ли жестко нокаутировал Гиллеспи. Голова бойца чуть не отлетела после удара ногой

Ли жестко нокаутировал Гиллеспи. Голова бойца чуть не отлетела после удара ногой
Eurosport

50 мин. назад

Зрелище не для слабых духом.

Американский боец смешанных единоборств в легком весе Кевин Ли на UFC 244 крутейшим нокаутом нанес первое поражение соотечественнику Григору Гиллеспи.

Поединок завершился в первом раунде. 27-летний Ли попал оппоненту в висок, а потом нокаутировал Гиллеспи хай-киком – ударил ногой по скуле.

  • У Гиллеспи – 13 побед и одно поражение.
  • В статистике Ли 18 выигрышных боев и пять поражений.
  • В главном бою вечера Хорхе Масвидаль победил Нэйта Диаса техническим нокаутом.

Масвидаль победил Диаса техническим нокаутом. Глаз Нэйта был весь в крови

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