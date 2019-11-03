Ли жестко нокаутировал Гиллеспи. Голова бойца чуть не отлетела после удара ногой
Зрелище не для слабых духом.
Американский боец смешанных единоборств в легком весе Кевин Ли на UFC 244 крутейшим нокаутом нанес первое поражение соотечественнику Григору Гиллеспи.
Поединок завершился в первом раунде. 27-летний Ли попал оппоненту в висок, а потом нокаутировал Гиллеспи хай-киком – ударил ногой по скуле.
- У Гиллеспи – 13 побед и одно поражение.
- В статистике Ли 18 выигрышных боев и пять поражений.
- В главном бою вечера Хорхе Масвидаль победил Нэйта Диаса техническим нокаутом.
Масвидаль победил Диаса техническим нокаутом. Глаз Нэйта был весь в крови
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