Американский боец Нэйт Диас прокомментировал поражение от соотечественника Хорхе Масвидаля на турнире UFC 244 – бой был остановлен медиками из-за полученного Диасом рассечения. Масвидалю засчитали технический нокаут.

«Не ожидал, что бой остановят. Рассечение оставалось еще с прошлого боя, поэтому сегодня меня подставили. Я только входил во вкус. Перед боем у меня была проблема – я не мог бегать столько же, сколько обычно. Поэтому решил не давить до четвертого раунда.

В четвертом я хотел включиться, но Хорхе уже сделал свое дело, и сделал так, как должен был. Но я еще вернусь за твоей задницей. Слышишь, ублюдок?» – цитирует 34-летнего Диаса BJPenn.

Масвидалю достался необычный пояс с надписью «самому жесткому ублюдку».

Он нанес Диасу 12-е поражение в карьере.

Масвидаль победил Диаса техническим нокаутом. Глаз Нэйта был весь в крови

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