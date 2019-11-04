В воскресенье, 3 ноября, Хорхе Масвидаль отлупил Нэйта Диаса в рамках UFC 244.

Бойцы дрались за титул The Baddest Motherfucker (Самый жестокий ублюдок). Шоу прошло на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. В четвертом раунде бой остановили из-за ужасного рассечения на лице Диаса. Победу техническим нокаутом отдали Хорхе.

В понедельник босс UFC Дэйна Уайт показал, как выглядит лицо Нейта после кабинета врача. Зрелище не из приятных.

«Эти раны выглядели по телику куда хуже. Респект Диасу за то, что подталкивал доктора продолжать [зашивать]», – написал Уайт.

Диас уже заявил, что его подставили, а сам он хочет реванша.

Это 12-е поражение Нэйта в 32 боях.

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