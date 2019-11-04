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Сногсшибательные ринг-герл украсили бой Ковалева и Канело. От их улыбок подкашиваются ноги
Просто вау!
Возможно, вы заметили двух великолепных красоток во время взвешивания и на других официальных мероприятиях, предворявших бой Канело и Сергея Ковалева.
Девушки, которых зовут Жанира и Билли, украсили своими улыбками и красотой бой жестких мужиков, вашему вниманию.
- Ковалев уступил нокаутом в 11-м раунде. На момент завершения боя он проигрывал и по очкам.
- Предыдущий бой Ковалев провел против Энтони Ярда 24 августа и победил нокаутом.
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