Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов намекнул на скорое завершение карьеры.

«Постоянно играть не получится, в каждой игре есть конец. Просто будь собой, отвечаю – так лучше», – написал Нурмагомедов в инстаграме.

В сентябре Хабиб во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье.

Титул Нурмагомедов завоевал в 2018 году в поединке с Элом Яквинтой и защитил (в первый раз) в бою с Конором Макгрегором.

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