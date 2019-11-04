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«В каждой игре есть конец». Хабиб намекнул на завершение карьеры
Еще два боя – и можно на пенсию.
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов намекнул на скорое завершение карьеры.
«Постоянно играть не получится, в каждой игре есть конец. Просто будь собой, отвечаю – так лучше», – написал Нурмагомедов в инстаграме.
- В сентябре Хабиб во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье.
- Титул Нурмагомедов завоевал в 2018 году в поединке с Элом Яквинтой и защитил (в первый раз) в бою с Конором Макгрегором.
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