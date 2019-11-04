Обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль рассказал, что не против подраться с боксером Саулем Альваресом.

«Я открыт денежным боям, поединок с Диасом был как раз из таких. Если Канело хочет, чтобы ему надавали по заднице, то я приму этот бой. Я в игре, чтобы получить как можно больше денег. У нас с Диасом будет реванш, это 100%. Мы сделаем это в следующем году или еще через год, но это произойдет.

Бой с Канело? Я могу боксировать. У меня сильный удар. 12 боксерских раундов не вымотают меня, особенно если я подготовлюсь. Это судьба. Наши поединки проходили один за другим; я слышал, что мы сделали Канело по pay-per-view. Не думаю, что я хотел бы раскрошить ему лицо. Просто подраться, проверить себя и заработать много денег.

Но я чувствую, что мог бы уровнять счет в противостоянии MMA и бокса», – приводит слова Масвидаля MMA Fighting.

BMF (Baddest Motherfucker) – новый пояс UFC, выигранный Масвидалем в поединке против Нэйта Диаса.

В день боя Масвидаль – Диас прошел другой громкий ивент: Канело Альварес нокаутировал российского боксера Сергея Ковалева.

В 2017 году боксер Флойд Мэйуэзер победил бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора – Масвидаль хочет уровнять счет в этом противостоянии.

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