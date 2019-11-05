Боец MMA Вячеслав Дацик дал прогноз на бой между Александром Емельяненко и стронгменом Михаилом Кокляевым.

«Кокляев – тяжелоатлет с медленным и тяжелым ударом, а у Емельяненко поставленный, четкий, техничный и скоростной удар. Вырубают же не тем ударом, который все ломает и крушит. Вырубают легким и быстрым ударом, который попадает. Да, у Кокляева тяжелый и мощный удар, но дело в том, что Емельяненко не будет стоять, как груша. Саша гораздо быстрее и техничнее. Даже чисто по физике Кокляева хватит помахать руками на один-два раунда. Дальше – все. Если это, конечно, не какой-нибудь договорняк.

Так-то понятно, что 99 процентов шансов на победу у Емельяненко. Все будут ставить на Сашу, поэтому тут возможна порнография, какая-нибудь придумка. Советую тем, кто хочет заработать денег, не связываться ни с какими тотализаторами. Может быть такое, что Емельяненко дисквалифицируют. Например, он нечаянно ударит по яйцам или еще что-нибудь случится. Либо Саша встанет, откроется, получит в бороду и якобы уснет. Все возможно. Мой совет: лучше воздержитесь от всяких тотализаторов, потому что вас по-любому кинут», – заявил 39-летний Дацик в интервью «Спорт-Экспрессу».

Емельяненко и Кокляев подерутся 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене».

Бой пройдет по правилам бокса.

«Пропагандировать [гомосексуализм] в Ленинграде не дадим». Дацик сорвал встречу партии «Яблоко»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android