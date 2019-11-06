На пресс-конференции 24 октября в Москве Макгрегор анонсировал свое возвращение в октагон. Спустя две недели менеджер бойца Ауди Аттар намекнул на имя будущего соперника.

«Мы провели продуктивные переговоры с UFC. Я знаю, что Конор объявил дату, и в плане переговоров мы сошлись на этой дате и договорились по возможным оппонентам. Мы не собираемся ничего раскрывать раньше времени, но сделка неизбежна, я не вижу ничего, что могло бы ее сорвать, за исключением некоторых непредвиденных обстоятельств. Обе стороны хотят, чтобы это случилось, это соответствует интересам всех участников, и, что более важно, фанаты действительно рады возвращению Конора.

Мне нравится возможность боя с Дональдом Серроне, мне нравится, как он сам себя строит. Его любят фаны, он парень, который приходит на бой и бросает все силы на соперника. Он заслуживает такого поединка. С точки зрения бизнеса, давайте посмотрим, что из этого выйдет», – рассказал Ауди ESPN.

В последний раз Конор выходил в октагон в октябре прошлого года – тогда ирландец уступил представителю России Хабибу Нурмагомедову.

У Серроне 36 побед при 13 поражениях. Статистика Конора – 21-4.

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