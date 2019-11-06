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Нуньес выложила откровенное фото с чемпионскими поясами

Нуньес выложила откровенное фото с чемпионскими поясами
Eurosport

28 мин. назад

Хорошо, что у девушки две награды.

Чемпионка UFC в легчайшей и полулегкой весовых категориях Аманда Нуньес приняла участие в откровенной фотосессии.

На фото, опубликованное в инстаграме бразильянки, спортсменка прикрывает интимные части тела чемпионскими поясами.

В последнем для себя поединке Нуньес победила американку Холли Холм.

  • На счету 31-летней бразильянки 18 побед и 4 поражения. Победная серия Аманды составляет девять боев.
  • Следующий бой Нуньес проведет против Жермен де Рандами в полулегком весе.

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