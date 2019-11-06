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Нуньес выложила откровенное фото с чемпионскими поясами
Хорошо, что у девушки две награды.
Чемпионка UFC в легчайшей и полулегкой весовых категориях Аманда Нуньес приняла участие в откровенной фотосессии.
На фото, опубликованное в инстаграме бразильянки, спортсменка прикрывает интимные части тела чемпионскими поясами.
В последнем для себя поединке Нуньес победила американку Холли Холм.
- На счету 31-летней бразильянки 18 побед и 4 поражения. Победная серия Аманды составляет девять боев.
- Следующий бой Нуньес проведет против Жермен де Рандами в полулегком весе.
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