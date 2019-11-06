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Отец Хабиба прокомментировал предложение Мэйуэзера о боксерском поединке с его сыном

Отец Хабиба прокомментировал предложение Мэйуэзера о боксерском поединке с его сыном
Eurosport

59 мин. назад

Нурмагомедов может пойти по стопам Конора.

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап отреагировал на предложение Флойда Мэйуэзера организовать боксерский поединок против его сына. По словам тренера чемпиона UFC в легком весе, бой может состояться, но на подготовку потребуется время.

«Флойд... Уважаю желание провести бой с Хабибом. У нас сейчас самый ответственный момент, когда нам предстоит провести лучший бой в истории UFC. Мы готовились к этому поединку в общей сложности больше года. Через пять месяцев он должен состоятся. Впервые нам нужно будет выступать в боксе, поэтому нам будет нужен лагерь Ломаченко-старшего на полгода. Почему бы нет».

  • Нурмагомедов защитил чемпионский титул в сентябре, победив удушающим приемом Дастина Порье.
  • Официально имя следующего соперника Хабиба не объявлено – скорее всего, им станет Тони Фергюсон.

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