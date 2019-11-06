Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап отреагировал на предложение Флойда Мэйуэзера организовать боксерский поединок против его сына. По словам тренера чемпиона UFC в легком весе, бой может состояться, но на подготовку потребуется время.

«Флойд... Уважаю желание провести бой с Хабибом. У нас сейчас самый ответственный момент, когда нам предстоит провести лучший бой в истории UFC. Мы готовились к этому поединку в общей сложности больше года. Через пять месяцев он должен состоятся. Впервые нам нужно будет выступать в боксе, поэтому нам будет нужен лагерь Ломаченко-старшего на полгода. Почему бы нет».

Нурмагомедов защитил чемпионский титул в сентябре, победив удушающим приемом Дастина Порье.

Официально имя следующего соперника Хабиба не объявлено – скорее всего, им станет Тони Фергюсон.

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