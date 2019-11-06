Глава UFC Дэйна Уайт прокомментировал желание британского боксера Тайсона Фьюри попробовать свои силы в MMA.

«Послушайте, в этом мире возможно все. Если Тайсон Фьюри хочет драться в MMA, у меня есть куча парней, которые захотят сразиться с ним. Я просто не понимаю зачем.

Фьюри может провести 3 или 4 боя, которые войдут в историю супертяжелого веса в боксе как одни из лучших. Зачем приходить сюда, чтобы тебя разбили, если можно остаться там?» – приводит слова Уайта RT.

Ранее Фьюри сообщил, что к дебюту в смешанных единоборствах его подготовит ирландец Конор Макгрегор.

На счету Фьюри 30 поединков на профессиональном ринге (+29, =1).

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