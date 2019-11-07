Недооценил сборную перед домашним ЧМ, был на последнем матче Карреры в «Спартаке»

Нурмагомедов никогда не скрывал симпатию к футболу и конкретным командам. «Очень критически отношусь к российскому футболу, но слежу. Переживаю за «Спартак», но больше болею за родной клуб – «Анжи». Но я общаюсь и со спартаковскими футболистами – например, с Комбаровым, из «Локомотива» – с Аланом Касаевым», – признался весной 2018-го Хабиб. От Дмитрия ему даже досталась именная футболка.

На «Спартак» Хабиб пришел в октябре 2018 тогда. По иронии судьбы этот матч стал последним для Массимо Карреры в качестве главного тренера московского клуба. 2:3 в пользу тульского «Арсенала» и отставка на следующий день.

При этом список фаворитов Хабиба не исчерпан только красно-белыми и родным «Анжи». В его инсте можно найти фотографии в джерси «Ахмата», ЦСКА, «Реала», «Ювентуса», «Милана», «ПСЖ», «Селтика» и даже «Галатасарая».

Хабиб также следит и за сборной России, правда перед ЧМ-2018 настрой у него был не самый радужный: «Что касается моего критичного отношения, то я имею в виду, что пора уже результат дать. Хотелось бы, чтобы вышли из группы на чемпионате мира. Многие считают, что у нас слабая группа, но я так не считаю. У нас средняя группа. Будет тяжело. Если дойдут до 1/8 финала, то народ был бы доволен».

Долгожданная встреча с Роналду

Хабиб и Криш были заочно знакомы задолго до встречи. Нурмагомедов приглашал Роналду стать секундантом на его поединке, португалец в ответ приглашал бойца на матчи «Реала». В итоге в феврале 2018-го Хабиб прилетел в Испанию. «Познакомились в инстаграме, общаемся. Три дня назад я с ним общался, и вчера мне написали с официальной страницы «Реала», – рассказал дагестанец перед поездкой в Мадрид.

Нурмагомедову достались шикарное место, с которого он увидел хет-трик Криштиану в ворота «Реал Сосьедад». А после игры спортсмены встретились и обменялись подарками. Хабиб вручил Роналду папаху и в ответ получил джерси «Реала».

Миланское дерби, матчи ЛЧ, селфи с Бексом и Буффоном

В марте 2019 года Хабиба неожиданно заметили в Италии, куда он приехал на миланское дерби. Нурмагомедов не сдерживал эмоции, назвав противостояние лучшим в истории футбола.

Но чаще чемпиона UFC замечают на матчах Лиги чемпионов. «Пари Сен-Жермен» пригласил в ноябре 2018-го Хабиба на матч против «Ливерпуля». Президент парижан Нассер Эль-Хелаифи подарил Нурмагомедову футболку и получил в ответ приглашение посетить Дагестан. Боец исполнил мечту и сфотографировался с Джиджи Буффоном.

Через год Хабиб вновь приехал в Париж на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» и «Реала». «Бланкос» не порадовали дагестанского спортсмена, проиграв со счетом 0:3, но зато у Нурмагомедова прибавилось селфи с легендарными футболистами. «Кто помнит этих легенд? Я вырос смотря на их великолепную игру. Футбол – это спорт, которому нет равных и не было, ни один вид спорта даже близко не стоит с футболом», – написал Хабиб под фотографиями с Клодом Макелеле и Юрием Джоркаеффом.

Ну и отдельно Хабиб выложил совместную фотографию с Дэвидом Бекхэмом.

Победу «Реала» Нурмагомедов все же увидел своими глазами, правда уже в Стамбуле, куда он приехал на матч с «Галатасараем».

Требовал Шапи в сборную

Хабиб не только следит за сборной России, но и предлагает в нее кандидатов. Игра форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в матче квалификации ЛЧ против «Порту» сподвигла бойца оставить в инстаграме послание главному тренеру национальной команды. «Черчесов, send him location», – написал Хабиб, приложив скрин со статистикой Шапи.

Пока что Станислав Саламович бойца не послушал и в главную сборную Шапи не позвал.

Похвала для «Локо» и оценка игры Криша

Нурмагомедов естественно не проигнорировал приезд Криштиану Роналду с «Ювентусом» в Москву на матч ЛЧ. Болельщики железнодорожников на трибунах встретили чемпиона UFC недовольным гулом, но вот Хабибу игра «Локомотива» понравилась: «Локомотив» меня впечатлил. Я не думал, что они так хорошо играют, честно признаюсь. Очень хорошая игра была», – сказал Хабиб после матча.

Об игре Роналду: «Три момента у него было, но не забил».

Кажется, у Нурмагомедова появился еще один любимый клуб.

Играет в FIFA, а иногда и с друзьями на коробке

Недавно выяснилось, что Хабиба можно застать за игрой в приставку: «Играю в Red Alert и футбол. В футболе беру себе «Реал», «Ливерпуль», «ПСЖ». В общем, команды, у которых хорошая статистика. Хочется же выигрывать!»

Вживую в футбол Хабиб тоже поигрывает, правда не так часто. Последняя фотография датирована еще 2018 годом. «Давно я не играл футбол, чувствую, надо чуть добавить», – написал боец после игры.

Отец Хабиба прокомментировал предложение Мэйуэзера о боксерском поединке с его сыном

Качай приложение Eurosport для iOS или Android