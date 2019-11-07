Рэпер Андрей Позднухов, известный под ником Бледный заявил, что Хабиб Нурмагомедов представляет не всю Россию, а только родной Дагестан.

«Я что-то флага России никогда не видел в руках Хабиба. Он замечательный боец, один из лучших сейчас на планете. Но, мне кажется, он представляет Дагестан, а не Россию», – цитирует музыканта Sport24.

Бледный также раскритиковал Конора Макгрегора, который на пресс-конференции в Москве в октябре оскорбил представителей Дагестана и лично Нурмагомедова.

«Конор, конечно же, не прав. Так нельзя», – добавил музыкант.

Под песню Бледного в октагон выходит российский боец UFC Александр Волков.

Нурмагомедов защитил чемпионский титул в сентябре, победив удушающим приемом Дастина Порье.

Официально имя следующего соперника Хабиба не объявлено – скорее всего, им станет Тони Фергюсон.

Менеджер Конора намекнул на следующего соперника бойца

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