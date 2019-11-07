Getty Images
«Я что-то флага России никогда в его руках не видел». Рэпер Бледный наехал на Хабиба
Вот это поворот!
Рэпер Андрей Позднухов, известный под ником Бледный заявил, что Хабиб Нурмагомедов представляет не всю Россию, а только родной Дагестан.
«Я что-то флага России никогда не видел в руках Хабиба. Он замечательный боец, один из лучших сейчас на планете. Но, мне кажется, он представляет Дагестан, а не Россию», – цитирует музыканта Sport24.
Бледный также раскритиковал Конора Макгрегора, который на пресс-конференции в Москве в октябре оскорбил представителей Дагестана и лично Нурмагомедова.
«Конор, конечно же, не прав. Так нельзя», – добавил музыкант.
- Под песню Бледного в октагон выходит российский боец UFC Александр Волков.
- Нурмагомедов защитил чемпионский титул в сентябре, победив удушающим приемом Дастина Порье.
- Официально имя следующего соперника Хабиба не объявлено – скорее всего, им станет Тони Фергюсон.
Менеджер Конора намекнул на следующего соперника бойца
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте