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«Я что-то флага России никогда в его руках не видел». Рэпер Бледный наехал на Хабиба

«Я что-то флага России никогда в его руках не видел». Рэпер Бледный наехал на Хабиба
Eurosport

7 мин. назадОбновлено 4 мин. назад

Вот это поворот!

Рэпер Андрей Позднухов, известный под ником Бледный заявил, что Хабиб Нурмагомедов представляет не всю Россию, а только родной Дагестан.

«Я что-то флага России никогда не видел в руках Хабиба. Он замечательный боец, один из лучших сейчас на планете. Но, мне кажется, он представляет Дагестан, а не Россию», – цитирует музыканта Sport24.

Бледный также раскритиковал Конора Макгрегора, который на пресс-конференции в Москве в октябре оскорбил представителей Дагестана и лично Нурмагомедова.

«Конор, конечно же, не прав. Так нельзя», – добавил музыкант.

  • Под песню Бледного в октагон выходит российский боец UFC Александр Волков.
  • Нурмагомедов защитил чемпионский титул в сентябре, победив удушающим приемом Дастина Порье.
  • Официально имя следующего соперника Хабиба не объявлено – скорее всего, им станет Тони Фергюсон.

Менеджер Конора намекнул на следующего соперника бойца

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