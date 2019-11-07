Американский боец смешанных единоборств Нэйт Диас объявил о завершении карьеры.

«***** [К черту] этот реванш! Это дерьмо закончилось, даже не успев начаться. Я отправляюсь в тур. Прощай, бойцовская игра», – написал Диас в инстаграме.

2 ноября Диас уступил Хорхе Масвидалю пояс BMF после того, как врач остановил поединок из-за рассечения на лице Нэйта.

Всего Диас провел 32 поединка по правилам MMA (+20, -12).

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