Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов ответил на вопрос о возможном поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

«Уже не считаю его спортсменом. Он уже сколько раз проиграл. Ничего такого не показывает. Просто болтает, и все. Есть намного более серьезные бойцы, с кем можно было бы подраться», – приводит слова Магомедшарипова «Спорт-Экспресс».

9 ноября Магомедшарипов побьется с Келвином Каттаром на турнире UFC Fight Night 163, который пройдет в Москве.

Всего на счету Забита 18 боев по правилам MMA (+17, -1).

С 2016 года Макгрегор провел один бой в UFC и проиграл его Хабибу Нурмагомедову (октябрь 2018-го).

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