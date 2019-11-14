«Он тренировался, чтобы причинять боль». Боец MMA с ножом избил пожилую пару на глазах у внуков

Среда, в которой существуют бойцы смешанных единоборств, воспитывает в них жестокость: трешток и накачивание адреналином перед боями делают нормой избиение старика в баре и редкостью – пощаду оппонента, когда он уже явно проиграл. Тем не менее, мало кто ожидал, что в MMA появится боец, который будет прокачивать скиллы не ради успехов в октагоне, а ради драк с обычными людьми.

Знакомьтесь – Марко Антонио Уэрта. В начале этого года в медиа прогремела новость: 31-летний боец MMA из Эль-Пасо (штат Техас, США) напал на пожилую пару, хотя с ее стороны не было никаких провокаций. Марко нанес несколько ударов престарелому мужчине, а когда в дело вмешалась его супруга, переключился на нее, сбил с ног и потоптался по голове.

Самое ужасное, что инцидент происходил на глазах у внуков, а Марко прихватил с собой нож – неизвестно, закончилось бы дело обычным избиением, если бы безумие в его глазах сверкнуло еще ярче.

Ранее у слетевшего с катушек Уэрты уже случались проблемы с законом: в 2012 году он напал на людей и был приговорен к году тюрьмы, где ему прописали занятия по управлению гневом. Марко, судя по всему, не преуспел в них – руководитель курса даже запретил парню общаться с пятью женщинами, которые тоже посещали уроки.

Спустя шесть лет у бойца произошел рецидив – он звонил по номеру 911 и оскоблял оператора. Эта выходка стоила буяну из Эль-Пасо еще 20 дней на свободе – а всего к началу 2019 года за его плечами было семь арестов по различным причинам.

В 2011 году боец мелькнул в одном влоге, где рассказал, что качалка действует на него так же, как на некоторых – наркотики. «Я всегда качаюсь, тягаю это гребаное железо. Черт, да я прихожу сюда и схожу с ума», – цитирует Марко El Paso Times.

БоецGetty Images

Эль-Пасо – это что-то про Breaking Bad, пауков, ползающих по раскаленному песку пустыни, и про кровожадные мексиканские картели. Думаете, это стереотип? Откроем википедию: «В эпоху освоения Дикого Запада Эль-Пасо славился средоточием разного рода авантюристов, разбойников и грабителей, привлекая к себе всех, кто хотел избежать закона».

Неудивительно, что именно здесь орудует Марко Антонио Уэрта – человек, который занимается боевыми искусствами, чтобы издеваться над другими людьми. Это вовсе не преувеличение – причину страсти к спорту, вспыхнувшей в Марко, установил один из его бывших тренеров, Уго Сида: «Он тренировался не затем, чтобы стать лучше или помогать людям. Он занимался, чтобы... ну, чтобы причинить кому-нибудь боль. Можно сказать, что внутри у него было слишком много злости».

Уэрте, разгуливающему по улочкам Эль-Пасо с ножом, точно не дадут пожизненное – а это значит, что кто-то из пожилых мужчин или женщин в этом техасском городке может закончить, как Гектор Саламанка.

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