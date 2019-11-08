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Емельяненко замечен пьяным незадолго до боя с Кокляевым

Емельяненко замечен пьяным незадолго до боя с Кокляевым
Eurosport

39 мин. назад

Александр в своем репертуаре.

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко замечен в нетрезвом состоянии незадолго до боя с Михаилом Кокляевым.

В интернете появилось видео, как 38-летний Александр, находясь не в лучших кондициях, общается на улице с болельщиками и фотографируется с ними. На другом ролике он не может попасть в собственный подъезд и разговаривает со спутником, используя нецензурные выражения.

Видео можно посмотреть здесь и тут.

  • Поединок с Кокляевым запланирован на 29 ноября.
  • Он пройдет в Москве на «ВТБ Арене» по правилам бокса.

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