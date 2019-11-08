Ирландский боец UFC Конор Макгрегор с помощью ДНК-теста опроверг утверждение англичанки Терри Маррей о том, что он является отцом ее ребенка.

По информации Herald, вероятность отцовства составила ноль процентов. Ранее 26-летняя женщина утверждала, что родила дочь от Макгрегора. В январе 2020 года девочке исполнится два года.

Теперь боец имеет право подать в суд на Маррей и медиа, которые растиражировали ложную информацию.

Конор провел последний бой в октябре 2018 года – он проиграл Хабибу Нурмагомедову и с тех пор не выходил в октагон.

Возможно, следующим соперником ирландца станет Дональд Серроне.

Забит: «Уже не считаю Конора спортсменом. Просто болтает, и все»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android