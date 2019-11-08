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Макгрегор сдал ДНК-тест на отцовство дочери англичанки – он оказался отрицательным
Дама все выдумала.
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор с помощью ДНК-теста опроверг утверждение англичанки Терри Маррей о том, что он является отцом ее ребенка.
По информации Herald, вероятность отцовства составила ноль процентов. Ранее 26-летняя женщина утверждала, что родила дочь от Макгрегора. В январе 2020 года девочке исполнится два года.
Теперь боец имеет право подать в суд на Маррей и медиа, которые растиражировали ложную информацию.
- Конор провел последний бой в октябре 2018 года – он проиграл Хабибу Нурмагомедову и с тех пор не выходил в октагон.
- Возможно, следующим соперником ирландца станет Дональд Серроне.
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