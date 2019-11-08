Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов ответил на обвинения в отсутствии патриотизма к России.

Хабиб никогда не выносит в октагон российский флаг, зато часто облачается в папаху, которая у многих зрителем ассоциируется с Дагестаном. Из-за этого Нурмагомедова часто упрекают в том, что он представляет лишь родной регион, но не всю страну. 7 ноября на бойца по этому поводу наехал рэпер Бледный.

«Почему не выношу российский флаг? Я ждал этот вопрос. Люди, которые носят флаги, которые, как они говорят, представляют свою родину, в отличие от них я не насилую женщин, не бью стариков. Я по-своему представляю страну. Не считаю, что это показатель патриотизма. Мало его поднять. Ты должен соответствовать», – приводит ответку чемпиона UFC Sport24.

Главный антагонист Хабиба Конор Макгрегор постоянно носит флаг Ирландии. Его обвиняют в изнасиловании, а летом он избил пожилого мужчину в баре.

Нурмагомедов защитил чемпионский титул в сентябре, победив удушающим приемом Дастина Порье.

Официально имя следующего соперника Хабиба не объявлено – скорее всего, им станет Тони Фергюсон.

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