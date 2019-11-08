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Волков оказался на 6,4 кг легче Харди перед ивентом UFC в Москве

Волков оказался на 6,4 кг легче Харди перед ивентом UFC в Москве
Eurosport

46 мин. назад

Надеемся, это последнее, в чем Харди превзошел Волкова.

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков и американец Грег Харди прошли процедуру взвешивания перед боем в рамках ивента UFC.

Волков оказался легче на 6,4 кг. Вес Александр составил 113,8 кг, Грег показал 120,2 кг.

Поединок Волкова и Харди в тяжелом весе станет одним из главных боев турнира UFC в Москве 9 ноября.

  • Волков занимает седьмое место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. У 31-летнего бойца 30 побед при 7 поражениях.
  • У Харди 5 побед, 1 поражение, а еще один бой был признан несостоявшимся.
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