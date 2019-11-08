Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил пресс-конференцию перед московским ивентом организации и ответил на самые актуальные вопросы о своем будущем.

О поединке с Фергюсоном

Мне предложили бой на март с Фергюсоном в Вегасе. Но там я буду драться, если они вернут мне почти миллион долларов, на который оштрафовали. И принесут свои извинения. А так, в апреле, вроде, планируется турнир UFC в Нью-Йорке. Возможно, там подеремся с Фергюсоном. 95 процентов – следующий бой против Фергюсона. В Москве? Я бы хотел, но тут нет арены, где бы этот бой мог пройти. Возможно, на «Газпром-Арене». Но, с наибольшей вероятностью, это будет США. Нью-Йорк или Вегас.

О реванше с Конором

Почему не отреагировал на Конора? Я уже все сделал. Зачем на него реагировать? Реванш? Пусть выиграет 10 боев в UFC, тогда проведем реванш.

О предложении Флойда Мэйуэзера

На следующий год у меня нет планов даже думать о боксе.

О переходе в новый вес

Конечно, я бы хотел, чтобы у меня все пояса были. Но я реально смотрю на вещи. Защищать пояс в двух весах тяжело. И мне комфортно в 70 кг. Есть, что доказывать там. Есть незаконченные дела.

Нурмагомедова цитирует Sport24.

Первый бой между Хабибом и Конором прошел в октябре прошлого года.

Нурмагомедов защитил чемпионский титул в сентябре, победив удушающим приемом Дастина Порье.

Качай приложение Eurosport для iOS и Android