Российский боец MMA и член команды Нурмагомедова рассказал, как Хабиб относится к нападкам Конора Макгрегора.

– Выступление Макгрегора на пресс-конференции в Москве вызвало серьезный резонанс. Он жестко высказался как о Нурмагомедове, так и о Дагестане. Как отреагировали на это?

– Признаюсь, в преддверии схватки между Хабибом и Конором очень близко к сердцу воспринимал все высказывания ирландца. После того как его побили, стал гораздо проще относиться к этому. Сейчас Конор болтает только для того, чтобы его не забыли.

– Как Хабиб реагирует на подобные выпады Конора?

– В схожей манере. Он не обращает на это внимания. Понимает, что уже побил его, и не собирается вновь возвращаться к той истории. Хабиб гораздо проще относится к словам Конора. Вспоминая их пресс-конференции перед боем, думаю, что на месте Нурмагомедова мог бы не сдержаться, – сказал Махачев в интервью RT.

Статистика Махачева – 18-1.

Нурмагомедов защитил чемпионский титул в сентябре, победив удушающим приемом Дастина Порье.

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