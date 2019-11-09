Спортивный журналист Василий Уткин выразил мнение о словах чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Уткин поддержал позицию бойца касательно флага России, который тот не берет до и после поединков.

«Как ясен, прекрасен и убедителен Хабиб-оратор и трибун, когда он реагирует на что-то. Я имею в виду чужие слова. Когда он отвечает. Прямо исполнено достоинства. Мне все нравится.

И про флаг (не понимаю, чего он является показателем, флаг бессловесен и им энергичнее всего обычно машут негодяи. Хоть и не только они). И про насильников. Ну да, Конора обвиняют в этом. И деда тот ударил, тоже некрасиво. А по кавказским понятиям это позор. И еще в чем-то. Про десять боев Конора, которые тому нужно выиграть до боя с Хабибом.

Я хочу подчеркнуть: этот трешток не тот спор, в котором рождается истина. В трештоке носители той спермы и той яйцеклетки, из встречи которых, возможно, рождается истина – нет, там они даже не пробовали ночевать.

Все это вопрос достоинства и уместности. Хабиб убедителен. Но вот когда он не отвечает Конору, а утверждает что-то сам... О музыке, об обществе... Причем без внешней причины. Это словно другой человек. С которым я не нахожу ничего общего», – написал Уткин в телеграм-канале.

Нурмагомедов защитил чемпионский титул в сентябре, победив удушающим приемом Дастина Порье.

Официально имя следующего соперника Хабиба не объявлено – скорее всего, им станет Тони Фергюсон.

«Носящие флаг насилуют женщин и бьют стариков». Хабиб – об отсутствии патриотизма

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