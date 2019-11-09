Найден и арестован предполагаемый похититель падчерицы американского бойца UFC Уолта Харриса.

По информации CBS 42, подозреваемым оказался 30-летний житель Монтгомери Ибрагим Язид, который на момент похищения находился под залогом, так как был обвинен в покушении на похищение и убийство в другом штате. Сообщается, что у Язида были сообщники.

19-летняя Аня Хэйли Бланшард пропала ночью с 23 на 24 октября, ее до сих пор не нашли.

Из-за пропажи падчерицы Харрис отказался от боя с Алистаром Оверимом, который пройдет 7 декабря.

Боец UFC снялся с турнира и не подерется с Оверимом. У него пропала падчерица

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