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Полиция арестовала предполагаемого похитителя падчерицы бойца UFC. Девушку пока не нашли
Надеяться на лучшее все сложнее.
Найден и арестован предполагаемый похититель падчерицы американского бойца UFC Уолта Харриса.
По информации CBS 42, подозреваемым оказался 30-летний житель Монтгомери Ибрагим Язид, который на момент похищения находился под залогом, так как был обвинен в покушении на похищение и убийство в другом штате. Сообщается, что у Язида были сообщники.
- 19-летняя Аня Хэйли Бланшард пропала ночью с 23 на 24 октября, ее до сих пор не нашли.
- Из-за пропажи падчерицы Харрис отказался от боя с Алистаром Оверимом, который пройдет 7 декабря.
Боец UFC снялся с турнира и не подерется с Оверимом. У него пропала падчерица
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