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Максимально зрелищный нокаут – боец сокрушительным ударом вышиб сопернику челюсть

Максимально зрелищный нокаут – боец сокрушительным ударом вышиб сопернику челюсть
Eurosport

1 час назад

Мастерство оценят даже те, кто не любит единоборства.

Пополнение в коллекции видео сокрушительных нокаутов – на турнире Bellator 233 в Оклахоме один из боев завершился максимально зрелищно и устрашающе.

Кристиан Эдвардс сразил Сезара Беннетта в первом раунде. Левой ногой он прицельно зарядил сопернику в челюсть, и тот без чувств упал на настил.

  • В главном бою вечера Джон Солтер победил Костелло ван Стиниса единогласным решением судей.
  • Поединок проходил в средней весовой категории.

Ли жестко нокаутировал Гиллеспи. Голова бойца чуть не отлетела после удара ногой

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