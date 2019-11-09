Пополнение в коллекции видео сокрушительных нокаутов – на турнире Bellator 233 в Оклахоме один из боев завершился максимально зрелищно и устрашающе.

Кристиан Эдвардс сразил Сезара Беннетта в первом раунде. Левой ногой он прицельно зарядил сопернику в челюсть, и тот без чувств упал на настил.

В главном бою вечера Джон Солтер победил Костелло ван Стиниса единогласным решением судей.

Поединок проходил в средней весовой категории.

Ли жестко нокаутировал Гиллеспи. Голова бойца чуть не отлетела после удара ногой

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