Eurosport
Максимально зрелищный нокаут – боец сокрушительным ударом вышиб сопернику челюсть
Мастерство оценят даже те, кто не любит единоборства.
Пополнение в коллекции видео сокрушительных нокаутов – на турнире Bellator 233 в Оклахоме один из боев завершился максимально зрелищно и устрашающе.
Кристиан Эдвардс сразил Сезара Беннетта в первом раунде. Левой ногой он прицельно зарядил сопернику в челюсть, и тот без чувств упал на настил.
- В главном бою вечера Джон Солтер победил Костелло ван Стиниса единогласным решением судей.
- Поединок проходил в средней весовой категории.
Ли жестко нокаутировал Гиллеспи. Голова бойца чуть не отлетела после удара ногой
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