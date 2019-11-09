Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ожидает увидеть бой Хабиба в России во второй половине 2020 года.

Организация является соучредителем UFC Russia и активно работает над организацией дебютного поединка Нурмагомедова в родной стране: «Ожидаем, что Хабиб сможет провести свой первый российский бой в UFC уже во второй половине 2020 года, уверен, поклонники таланта нашего прославленного бойца с нетерпением ждут этого поединка».

Мужчина также отметил рост популярности смешанных единоборств в стране и рассказал, где может состояться потенциальный поединок. «Важную роль в этом играют яркие и убедительные победы российских атлетов и прежде всего действующего чемпиона Хабиба Нурмагомедова. В настоящее время РФПИ активно работает над организацией первого домашнего боя Хабиба на территории России. Рассматривается ряд площадок, среди которых стадион «Фишт» в Сочи, «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге и «Лужники» в Москве», – приводит слова функционера ТАСС.

Титул Нурмагомедов завоевал в 2018 году в поединке с Элом Яквинтой и защитил (в первый раз) в бою с Конором Макгрегором.

Недавно боец намекнул на скорое завершение карьеры.

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