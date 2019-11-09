Боец смешанных единоборств Грег Харди перед боем с Александром Волковым признался, что мечтает о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Я надеялся встретиться с ним с тех пор, как приехал в Москву. Я большой его поклонник, держу пальцы скрещенными. Это будет очень круто. Это было бы очень важно для меня, по-царски, чувак. И, знаете, я ведь принц войны. Так что все царское – это про меня!» – приводит слова бойца TMZ.

Поединок Грега с Волковым состоится 9 ноября на московском ивенте UFC.

На взвешивании Волков оказался на 6,4 кг легче Харди.

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