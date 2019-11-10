Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, дебютировал в UFC с поражения. Конор назвал его «вечным лузером».

Абубакар продержался в бою против Давида Завады всего две минуты – боец попал в треугольник и сдался.

Конор поспешил отреагировать на неудачу Нурмагомедова. Путь и не Хабиба.

«Нурмаготуктук. Ха-ха, мешки с дерьмом. Он постучал ему по голове. Если можешь постучать по голове – можешь и ударить. А он сдался. Абубакар Нурмаготуктук. Навсегда лузер», – написал ирландец в твиттере, после чего удалил запись.

Хабиб Нурмагомедов завоевал титул в 2018 году в поединке с Элом Яквинтой и защитил (в первый раз) в бою с Конором Макгрегором.

Официально имя следующего соперника Хабиба не объявлено – скорее всего, им станет Тони Фергюсон.

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