В Москве завершился турнир UFC Fight Night 163 с участием Забита Магомедшарипова, Александра Волкова, Абубакара Нурмагомедова и других русских бойцов.

В титульном бою Забит победил Келвина Каттара единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28), но поединок складывался для бойца непросто – в третьем раунде Магомедшарипов пропустил несколько опасных ударов, а в концовке боя ему пришлось сложно в партере.

Тяжеловес Александр Волков также оказался сильнее соперника – экс-игрока НФЛ Грега Харди. Он был близок к нокауту, когда нанес хай-кик в третьем раунде, но Харди удержался на ногах, и Волков победил единогласным решением судей (30:27).

Дворюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар в первом бою UFC был не так успешен – его соперник Давид Завада провел болевой прием в первом раунде. Также единогласным решением судей американец Энтони Рокко Мартин выиграл у Рамазана Эмеева.

Также нокаутом проиграл Зелим Имадаев.

Магомед Анкалаев, напротив победил нокаутом, а Рустам Хабилов взял всех над Сергеем Хандожко.

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