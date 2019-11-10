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«Полтора месяца этого не видел». Забит пришел на пресс-конференцию с шоколадом и газировкой

«Полтора месяца этого не видел». Забит пришел на пресс-конференцию с шоколадом и газировкой
Eurosport

4 мин. назад

Заслужил!

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов после победы над Кевином Каттаром на турнире в Москве съел шоколадный батончик и выпил бутылку газировки.

«Шоколадка и пепси? Полтора месяца этого не видел. Очень сейчас хотелось», – цитирует 28-летнего Магомедшарипова Sport24. Спортсмен пришел с едой и напитком на пресс-конференцию после поединка.

  • В титульном бою Забит победил Келвина Каттара единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
  • Статистика Магомедшарипова – 18 побед и одно поражение.

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